Николай Любимов лично проверил состояние улицы Прижелезнодорожной

-

В среду, 20 мая, губернатор Николай Любимов вместе с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной и руководителем регионального Минтранса Вадимом Решетником осмотрел улицу Прижелезнодорожную. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Жители Рязани очень часто жалуются на состояние дороги. В соцсетях некоторые даже называют её самой убитой улицей Рязани. При этом дорога очень востребована. Она соединяет северо-западный промышленный узел областного центра с Рыбновским районом и имеет выход на федеральную трассу М-5 «Урал».

Вадим Решетник рассказал, что участки в начале и конце дороги были отремонтированы в 2016 и 2017 годах. Их состояние удовлетворительное. Остальная часть улицы включена в план ремонта на этот год. Уже разработана проектно-сметная документация. На ремонт дороги и создание парковочных зон выделят 60 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Николай Любимов отметил, что приехал лично оценить состояние дороги, на которую люди так часто жалуются. Ремонт там должен начаться в августе. В целом же в Рязани в этом году власти планируют отремонтировать более 15 улиц. Кроме того, в городе сделают более 50 пешеходных переходов.