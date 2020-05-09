Николай Любимов лично поздравил ветеранов ВОВ

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В День Победы губернатор Николай Любимов лично поздравил супружескую пару ветеранов ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Встреча с Марией Тимофеевной и Олегом Антоновичем Пархимович прошла с соблюдением всех необходимых мер безопасности из-за коронавируса. 

– В этом году пандемия внесла коррективы в празднование 9 мая. Но, несмотря ни на что, День Победы состоялся! Мы постарались сделать все возможное, чтобы наши главные герои, наши ветераны, всецело ощутили атмосферу праздника, поддержку и заботу, – написал губернатор у себя в соцсетях. 

Олег Антонович был призван на службу в 1943. Окончил войну в Германии. Мария Тимофеевна во время Великой Отечественной работала телеграфисткой, закончила боевой путь в Берлине.

Вместе супруги более 50 лет. Воспитали сына, внука, трех правнуков. Такие люди достойны уважения и подражания. Сегодня мне посчастливилось поздравить их лично.

Мы гордимся и благодарим вас за то, что подарили нам жизнь и свободу!

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