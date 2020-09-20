Николай Любимов: Лесной фонд Рязанской области – это наш ценнейший ресурс

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём работников леса.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Лесной фонд Рязанской области насчитывает более 965 тысяч гектаров. Это наш ценнейший ресурс, природное богатство, которое мы обязаны беречь и восполнять. В регионе сегодня продолжается большая многовекторная работа по сохранению лесов, их восстановлению и защите. В ней активно участвуют волонтеры, активисты молодежных и других общественных объединений, коллективы предприятий и организаций, неравнодушные жители региона. Такую важную поддержку очень ценят специалисты отрасли, она позволяет гораздо эффективнее решать главные задачи национального проекта «Экология», реализовывать значимые для развития этой сферы программы.

Правительство области уделяет повышенное внимание вопросам укрепления возможностей лесного хозяйства, в том числе за счет обновления материальной базы и спецтехники, внедрения современных технологий. Успешно реализуется ряд превентивных мер: на высоком уровне организованы мониторинг и патрулирование лесных зон, ведется активная работа с населением, особое значение придается воспитанию в обществе бережного отношения к природе. Высокий профессионализм сотрудников отрасли, ответственность, преданность делу и лучшим традициям, уверен, будет залогом качественного развития этой сферы и в дальнейшем.

Желаю работникам лесничеств, регионального «Пожлеса», компаний-лесозаготовителей, ветеранам отрасли здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов!