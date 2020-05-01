Николай Любимов: Для многих поколений Первомай стал символом сплоченности народа нашей страны

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём Весны и Труда.
Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Для многих поколений Первомай стал символом сплоченности народа нашей страны в стремлении к созиданию, взаимной поддержки, глубокого уважения к человеку труда. Идеи, которые несет в себе этот праздник, способствуют укреплению величия и славы России.
Президентом РФ В.В. Путиным поставлены серьезные задачи по развитию государства. Большое значение придается укреплению экономики, социальной сферы, развитию сельских территорий, повышению качества жизни в целом. Каждый житель нашей страны добросовестным трудом вносит свой важный вклад в это общее дело.
Рязанская область богата умными, талантливыми, трудолюбивыми и ответственными людьми. Многие предприятия нашего региона известны прекрасными трудовыми династиями, наставниками, которые помогают вчерашним студентам стать мастерами высокого уровня.
Благодарю рязанцев за преданность своему делу и желаю новых профессиональных успехов! Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, добра и мира! Пусть Первомай принесет вам хорошее настроение!
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