Николай Любимов: Дежурных групп в детских садах Рязани нет

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17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев.

На вопрос о работе дежурных групп детских садах губернатор ответил:

– Мы прорабатывали возможность открытия дежурных групп. Но в первую очередь мы посчитали, что наша главная задача – сохранить жизнь и здоровья самого дорого – наших детей. Поэтому мы не пошли на этот шаг. И я призываю Вас понять сложность ситуации, в которой мы сейчас живём, – обратился к рязанцам губернатор.

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