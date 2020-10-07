Николай Любимов: АСИ является нашим надежным партнером в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед

7 октября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подписи в документе поставили Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Глава региона отметил, что подписанное Соглашение – это серьезный шаг к развитию и укреплению взаимодействия:
Губернатор сообщил, что Соглашение предусматривает сотрудничество более чем по сорока направлениям:
В комментарии журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что один из важнейших проектов, отраженных в Соглашении, — это национальная социальная инициатива:
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.