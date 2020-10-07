Николай Любимов: АСИ является нашим надежным партнером в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед

7 октября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подписи в документе поставили Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Глава региона отметил, что подписанное Соглашение – это серьезный шаг к развитию и укреплению взаимодействия:

Агентство стратегических инициатив является надежным партнером в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед. Это касается как сферы подготовки современных управленческих кадров, так и работы по внедрению лучших практик в различных отраслях экономики и социальной сферы. Работа очень значимая. Она позволяет более качественно выполнять задачи национальных проектов и поручения Президента РФ по повышению уровня жизни людей, по формированию условий для инвестиционной активности и роста экономики.

Губернатор сообщил, что Соглашение предусматривает сотрудничество более чем по сорока направлениям:

Это вопросы улучшения инвестиционного климата в Рязанской области, формирования комфортной городской среды. Это развитие экономики, предпринимательства, образования, культуры и туризма, вопросы совершенствования социальной сферы, реализация общественно значимых инициатив.

В комментарии журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что один из важнейших проектов, отраженных в Соглашении, — это национальная социальная инициатива:

Вместе мы будем создавать качественную среду, повышать стандарты оказания услуг гражданам. Необходимо понимать, с какими трудностями сталкиваются семьи и подходить комплексно к решению этих вопросов. Уверена, что с Рязанской областью мы добьемся конкретных результатов, которые почувствуют жители региона.