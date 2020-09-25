НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

В пору между бабьим летом и золотой осенью особенно хочется создать для себя и окружающих комфортный микроклимат. Отопительный сезон еще не стартовал, а, значит, создавать теплую атмосферу мы можем исключительно подручными средствами. Одна из ее важных составляющих – чашка ароматного восхитительного чая.

Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.

Даже опытные ценители иногда сбиваются с пути в поисках нужного сорта и вкуса, что уж говорить о непосвященных «чайниках». Несмотря на то, что этот товар имеет множество разновидностей и его можно всегда приобрести в магазинах у дома, торговых сетях и специализированных бутиках, есть несколько важных признаков, позволяющих отличить добротный чай от низкопробного продукта.

Заварка, сок и осетрина

Как и осетрина, этот напиток вызовет наилучшие эмоции только при условии его первой свежести. Если недавно расфасованный чай потереть между пальцев, он далеко не сразу рассыпается на мелкие кусочки.

При заваривании свежего чая листья разворачиваются, а сам раствор прозрачен. У качественного напитка тонкий, яркий аромат, который еще долго сохраняется на дне пустой горячей чашки.

У некоторых престижных сортов есть молочные, ореховые, цветочные оттенки вкуса, а после окончания вашей церемонии остается довольно долгое приятное послевкусие.

Чай не может считаться на 100 процентов натуральным, если в нём присутствуют различные красители и консерванты. Чтобы не разочароваться, внимательно читайте состав на упаковке.

Чай высшего качество должен состоять из цельных листочков. Они должны быть почти одного размера и иметь однородный цвет и схожую форму. Гранулы, порошок или чайная пыль в пакетиках отличаются от аутентичного напитка, так же как разбавленный водой сок от свежевыжатого…

Кот в мешке с сомнительной родословной

Породистый чай, как правило, долгоиграющий. Элитный напиток может выдержать 4-6 заварок.

– Цена заслуживающего внимания весового чая обычно начинается от 300 рублей за 100 граммов, – поясняет Татьяна Терёхина, консультант одного из специализированных бутиков по продаже чая в Рязани. Если листья расфасованы недалеко от места производства, – это существенный плюс к качеству напитка. Кроме того, очень важно, если перед поступлением на прилавок чай прошёл минимум посредников. Прямые поставки снижают риск поступления залежавшегося товара.

Покупая чая в пачках, каким бы составом он не обладал, вы просто не сможете понять что перед вами – цельные недавно собранные листья, или отходы производства. В чайном мире известный мировой бренд далеко не всегда означает безупречное качество.

Фирмы, производящие чай известных марок, покупают его очень крупным оптом. Поэтому у них нет возможности следить за качеством чая в каждой партии. В их продукции часто используются ароматизаторы, отдушки и прочие химические компоненты.

Наиболее престижные и достойные сорта производятся на небольших мануфактурах Китая и Тайваня. Заметим, что в Поднебесной история возделывания и производства чая насчитывает более 2-х тысяч лет только по документированным источникам. Другие чайные державы при всем уважении к их продукции, такого опыта не имеют.

Изображение Myriam Zilles с сайта Pixabay

Выпил и понял

Впрочем, среди наших читателей наверняка есть поклонники пакетированного, гранулированного и листового чая от популярных брендов. Эти напитки хорошо разрекламированы, эффектно упакованы, доступны по цене, иногда имеют недурной аромат и обладают определённым шармом.

Но чтобы получить новые ощущения, расширить свой гастрономический кругозор, порадовать родных и друзей, познавайте, изучайте и пробуйте разнообразные сорта натурального листового чая, которые представлены в специализированных магазинах, лавках и бутиках.