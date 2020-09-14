Несколько улиц Рязани остались без воды из-за аварии

В понедельник, 14 сентября, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В сообщении пресс-службы городской администрации отмечается, что причина отключения – аварийно восстановительные работы на водопроводе.

До 16 часов без холодной воды придётся оставаться жильцам домов с 1 по 87 в частном секторе посёлка Божатково.

До 17 часов не будет воды на территории завода Химволокно, на Ряжском шоссе, 20.

Также до 17.00 воду отключат в домах №№12,10, 8, 6, 4, 2, 12А на улице Баженова; в домах №№18,16, 12, 10, 6, 1, 5, 7, 11, 13, 15, 9, 3, 19, 23 на улице Ключевой; в домах №№14, 16, 10, 12, 4, 6 на улице Снежной и в домах №№3, 5, 7, 9, 13, 17, 11, 12, 19, 21 на улице Родниковой.