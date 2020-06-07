Названы зарплаты рязанских главврачей

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Стали известны зарплаты главврачей рязанских больниц. Информация об этом за 2019 год опубликована на сайте Минздрава Рязанской области.

Отметим, что зарплаты главврачей в Рязани отличаются. Порой достаточно серьёзно. Например, главврач кардиодиспансера Александр Данилов в месяц получает 159 тыс 706,99 руб. Неплохо зарабатывает и главврач кожвендиспансера: у Елены Большаковой зарплата 155 тыс 564,87 руб в месяц.

В то же время главврач детского санатория имени Ленина Елена Ермакова зарабатывает 75 тыс 908,42 руб в месяц.