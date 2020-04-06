Названы самые популярные и редкие имена в Рязанской области в марте

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, что в марте при регистрации рождения наиболее часто давались следующие имена:
мальчикам – Артём, Александр, Иван, Егор, Максим, Дмитрий, Даниил, Михаил, Кирилл, Андрей; девочкам – Виктория, Дарья, Анна, Анастасия, Мария, Полина, Варвара, Елизавета.
Редкие имена: мальчики – Федор, Адам, Альберт, Валентин, Яромир, Иосиф, Яков, Вениамин, Севастьян, Эрнест, Оскар, Лука, Савва, Иоанн, Кузьма, Аким, Архип, Аристарх, Мстислав; девочки – Алена, Жанна, Римма, Евдокия, Ираида, Виталия, Анфиса, Регина, Мира, Настасья, Николь, Анисья, Станислава, Аксинья, Богдана, Лея, Юстина, Аврора, Степанида, Сильвия, Матрона, Евлалия, Ксенья, Офелия, Илиана, Тереза, Неллина, Донна.