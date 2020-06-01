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Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

7info
Изображение mohamed Hassan с сайта Pixabay
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После окончания пандемии коронавируса зарплаты у сотрудников компаний изменятся. Об этом, со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования, сообщает RT

Для некоторых профессий предсказывается снижение окладов, для некоторых, наоборот, повышение. Эксперты считают, что после кризиса бизнесу необходимо будет улучшать сервис, выгодно выделяться на фоне конкурентов, а также увеличивать число постоянных клиентов. Из-за этого более востребованными, а следовательно и более высокооплачиваемыми станут PR- и SMM-специалисты, продюсеры, контент-менеджеры.

Востребованы на рынке будут различные IT-специалисты – программисты, разработчики приложений, эксперты по компьютерной безопасности. Не забудут работодатели и об аналитиках больших данных и онлайн-маркетологах. 

Более сложные условия работы могут способствовать и росту доходов. Это относится к антикризисным менеджерам, различным управленцам. 

Вполне ожидаемо, могут вырасти зарплаты у медицинских работников. Не будут бедствовать психологи и психиатры, спрос на которых после кризиса повысится. 

Специалисты также считают, что на рост доходов могут рассчитывать педагоги. Но не все, а те, кто сможет эффективно работать в сфере дистанционного образования. В их числе онлайн-преподаватели, репетиторы.

Ожидают исследователи и роста доходов специалистов в аграрном секторе.

Не стоит рассчитывать на рост доходов работникам секторов, где рынок труда перенасыщен, где происходят увольнения. 

Прежде всего, стоит опасаться работникам туристической отрасли, ресторанного и гостиничного бизнеса, фитнес-инструкторам, пилотам и бортпроводникам. По прогнозам экспертов, зарплаты могут сократиться на 10-30%. 

– По окончании пандемии в связи с падением спроса зарплаты могут уменьшиться также у водителей, курьеров, операторов интернет-магазинов, консультантов кол-центров, риелторов и продавцов-консультантов, – отмечает RT.

Ещё один тренд рынка труда – рост требований к профессионализму сотрудников. Если раньше более высокий уровень сотрудника означал большую зарплату, то теперь будет по-другому. На рынке труда появится много соискателей, вырастет конкуренция. Поэтому работодателю будет, из кого выбирать. 

Стоит отметить, что все расклады будут зависеть от общей ситуации в экономике. Например, SMM-специалистам стоит рассчитывать на хорошие доходы, если деньги будут у их нанимателей. Если, например, в интернет-магазине не будет продаж, до и за продвижение его хозяину платить будет нечем. 

То же касается и, например, системных администраторов. Фирмы переходят на удалёнку, а значит и потребность в их услугах снижается. Переплачивать никто в условиях кризиса точно не будет.

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