Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля

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Совет директоров ЦБ на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта – до 5,5%. О том, для чего это сделано и какие последствия может принести, «Московскому комсомольцу» рассказали эксперты.

Все опрошенные сходятся во мнении, что сделано это было для того, чтобы поддержать экономику России в сложный период. Снижение ключевой ставки позволит банкам выдавать кредиты предприятиям под меньший процент. Это очень важно, с учётом того, что многие из них из-за коронавируса и снижения доходов у населения будут испытывать серьёзные проблемы.

При этом для населения России это может аукнуться повышением курса доллара и ростом инфляции. Например, аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов предполагает, что за сутки доллар может подорожать с 75 до 76-76,5 рублей. При этом, по его мнению, серьёзного роста Центробанк не допустит, выпуская на рынок накопленную ранее валюту. Он также считает, что инфляцию ЦБ попытается удержать в пределах 4%, обозначенных в бюджете.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, предполагает, что в ближайшее время может быть принято решение о ещё большем снижении ключевой ставки. Это может произойти после того, как будут подсчитаны потери экономики от коронавируса.

Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» также поддерживает решение ЦБ, но предполагает, что обвал рубля может продолжиться. Он считает, что в среднесрочной перспективе инфляция может оказаться несколько выше поставленной ЦБ цели – то есть в районе 5%.