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Названы населённые пункты Рязанской области, в которых выявлены случаи коронавируса

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, где зарегистрированы подтверждённые и условно подтверждённые случаи коронавируса по муниципальным образованиям.

Данные на 12 часов 12 апреля:

г. Рязань —  48 человек;

Заокское сельское поселение — 17 человек;

Скопинский район — 12 человек: Павелец — 5, Ильинка — 5, Клекотки — 1, Нагиши — 1;

г. Новомичуринск — 6 человек;

г. Скопин — 4 человека;

Михайловский район — 4 человека: Октябрьский — 2, Стрелецкие выселки — 1, Первомайский — 1;

Захаровский район — 4 человека: Безлычное — 3, Поливаново — 1;

г. Михайлов — 4 человека;

Рыбновский район — 4 человека: Старое Батурино — 1, Глебово — 1, Горяйново — 2;

Клепиковский район — 4: Аверкиево — 4;

Рязанский район — 3 человека: Дядьково — 1, Абрютино — 1, Подвязье — 1;

район — 2 человека: Телебунино — 1, Щербатовка — 1;

г. Спасск — 2 человека;

Сасовский район — 2 человека: Фролово — 1, Сотницыно — 1;

г. Сасово — 1 человек;

Шацкий район — 1 человек: Казачья слобода — 1;

г. Касимов — 1 человек;

г. Пронск — 1 человек.

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