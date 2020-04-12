Названы населённые пункты Рязанской области, в которых выявлены случаи коронавируса

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, где зарегистрированы подтверждённые и условно подтверждённые случаи коронавируса по муниципальным образованиям.
Данные на 12 часов 12 апреля:
г. Рязань — 48 человек;
Заокское сельское поселение — 17 человек;
Скопинский район — 12 человек: Павелец — 5, Ильинка — 5, Клекотки — 1, Нагиши — 1;
г. Новомичуринск — 6 человек;
г. Скопин — 4 человека;
Михайловский район — 4 человека: Октябрьский — 2, Стрелецкие выселки — 1, Первомайский — 1;
Захаровский район — 4 человека: Безлычное — 3, Поливаново — 1;
г. Михайлов — 4 человека;
Рыбновский район — 4 человека: Старое Батурино — 1, Глебово — 1, Горяйново — 2;
Клепиковский район — 4: Аверкиево — 4;
Рязанский район — 3 человека: Дядьково — 1, Абрютино — 1, Подвязье — 1;
район — 2 человека: Телебунино — 1, Щербатовка — 1;
г. Спасск — 2 человека;
Сасовский район — 2 человека: Фролово — 1, Сотницыно — 1;
г. Сасово — 1 человек;
Шацкий район — 1 человек: Казачья слобода — 1;
г. Касимов — 1 человек;
г. Пронск — 1 человек.