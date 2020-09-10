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Новости РязаниОбщество

Названа зарплата менеджера по продажам в Рязани

7info

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по продажам» в банковской сфере Рязани. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

– Менеджер по продажам –  одна из наиболее востребованных позиций в финансовой сфере, – говорится в пресс-релизе. –  Чаще всего банки подыскивают менеджеров по продажам с опытом работы от 2 лет и знанием специфики финансового рынка. 

Несомненным конкурентным преимуществом при трудоустройстве будет опыт значительного увеличения продаж банковских продуктов и услуг. 

Максимальная зарплата для менеджера по продажам в финансовой сфере в Москве –  250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге –  200 тыс. руб., во Владивостоке –  190 тыс. руб.

Среднерыночный размер оплаты труда менеджера по  продажам в Рязани составляет 58 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя  профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 30 000 – 35 000  рублей в месяц получают менеджеры со средним профессиональным образованием,  обладающие навыками ведения переговоров, деловой переписки, подготовки презентаций и имеющие опыт работы в продажах/клиентских службах. Возможно, потребуется знание 1 «С» и владение техникой холодных звонков.

Опыт работы в продажах от полугода, отличные переговорные навыки, опыт работы с CRM-системами  уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 35 000 – 42 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 42 000 – 70 000 рублей предъявляются следующие требования: высшее образование, знание финансового рынка и специфики продаж финансовых продуктов и услуг, опыт значительного увеличения объема продаж, опыт работы менеджером по продажам от 2 лет.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 70 000 – 145 000 рублей предполагает наличие у кандидата, помимо вышеперечисленных качеств, опыта работы менеджером по продажам финансовых продуктов и услуг от 3 лет.

Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на уровне чтения технической документации.

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