Названа причина смертельного ДТП в Пронском районе

Установлена предварительная причина смертельного ДТП в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Напомним, авария случилась днём в среду, 6 мая, на трассе Р-22 «Каспий». По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель из Московской области не справился с управлением автомобилем «Опель Вектра» и выехал на встречку. Сообщается, что он не учёл сложные погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате произошло столкновение с автомобилем «Ленд Ровер» под управлением 51-летнего жителя Москвы.
Водитель «Опеля» и его 26-летняя пассажирка погибли на месте. Пассажиры этого автомобиля в возрасте 9 и 45 лет травмированы. Также помощь медиков потребовалась 65-летнему пассажиру другой иномарки.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram