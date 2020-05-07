Названа причина смертельного ДТП в Пронском районе

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Установлена предварительная причина смертельного ДТП в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Напомним, авария случилась днём в среду, 6 мая, на трассе Р-22 «Каспий». По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель из Московской области не справился с управлением автомобилем «Опель Вектра» и выехал на встречку. Сообщается, что он не учёл сложные погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате произошло столкновение с автомобилем «Ленд Ровер» под управлением 51-летнего жителя Москвы.

Водитель «Опеля» и его 26-летняя пассажирка погибли на месте. Пассажиры этого автомобиля в возрасте 9 и 45 лет травмированы. Также помощь медиков потребовалась 65-летнему пассажиру другой иномарки. 

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