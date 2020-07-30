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Новости РязаниПроисшествия

Названа дата суда над Ефремовым

7info

Первое заседания Пресненского суда Москвы, на котором дело актёра Михаила Ефремова начнут рассматривать по существу, пройдёт 5 августа. Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая, сообщает РИА Новости.

Напомним, Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Москве. 8 июня в Москве автомобиль под управлением актёра врезался в машину, которой управлял рязанец Сергей Захаров. В момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения. Позднее Захаров скончался от полученных травм. 

В четверг, 30 июля, по делу прошло предварительное слушание. Суд принял решение продлить домашний арест артисту на полгода. 

По данным РИА Новости, 5 августа, на первом заседании по существу прокурор озвучит обвинение, а Ефремов выскажет своё отношение к нему. 

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