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Назван возраст заражённых коронавирусом рязанцев

7info
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По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 30 июня в регионе выявлено 5197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 40 являются условно подтвержденным. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2055 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 484 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 1704 человека;

от 46 до 64 лет — 2055 человек;

от 65 до 80 лет — 772 человека;

старше 80 лет — 182 человека;

дети — 484 человека (шестнадцать до 1 года; тридцать семь по 1; двадцать четыре по 2; двадцать четыре по 3; двадцать три по 4 года; двадцать четыре по 5; двадцать восемь по 6; двадцать восемь по 7; тридцать три по 8; двадцать четыре по 9; двадцать три по 10; тридцать четыре по 11; двадцать восемь по 12; двадцать один по 13; двадцать пять по 14; тридцать два по 15; тридцать один по 16; двадцать девять по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 8 человек;

от 46 до 64 лет — 19 человек;

от 65 до 80 лет — 6 человек;

старше 80 лет — 5 человек;

дети — 2 человека (10; 14 лет).

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