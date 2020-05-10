Воскресенье, 10 мая, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Губернатор рассказал, сколько рязанцев работают в Москве

Новости Рязани
По официальным данным, в Москве сейчас работает около 90 тысяч рязанцев. Об этом, во время общения с волонтёрами-медиками, сообщил губернатор Рязанской области...
Узнать больше

Жителю Рязанской области продали хлеб с червями

Новости Рязани
Житель Рязанской области купил в магазине хлеб с червями. Об этом он сообщил в паблике Типичное Рыбное По словам...
Узнать больше

39 рязанцев с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Новости Рязани
На 5 мая в больницах Рязани находятся 242 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 13 детей. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше
-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о возрасте рязанцев, заболевших COVID-19. 

Напомним, по состоянию на 11.30 10 мая в регионе коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 1744 человек (1648 + 96).

Среди заболевших 179 детей. Самому маленькому из них – 3 недели. Ещё одному – 1 месяц.

Больше всего заразившихся в возрастной группе от 18 до 45 лет. Таких 635 человек. В возрасте от 46 до 64 лет болеют 594 человека, от 65 до 80 лет – 196 человек. 44 заразившихся старше 80 лет.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Коронавирус Рязань
Напомним, по состоянию на 11.30 10 мая в регионе коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 1744 человек (1648 + 96).
Узнать больше

В Пронске уставший водитель снёс бетонный столб

Новости Рязани
В субботу, 9 мая, около 18 часов в Пронске произошло серьёзное ДТП – автомобиль Subaru снёс бетонный столб. Об этом сообщил сайт...
Узнать больше

Выпускники Рязанского училища ВДВ принимают поздравления

Новости Рязани
9 мая в Рязанском десантном училище состоялся 139-й выпуск офицеров. Военный вуз окончили 460 человек. Среди них – 14 девушек.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Коронавирус Рязань
Напомним, по состоянию на 11.30 10 мая в регионе коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 1744 человек (1648 + 96).
Узнать больше

В День Победы в рязанском десантном училище провели выпускной

Новости Рязани
9 мая в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова состоялся 139-й торжественный выпуск офицеров. В этом году Рязанское десантное училище окончили 460 человек....
Узнать больше

Полицейские выстроили цифру 75 из автомобилей в центре Рязани

Новости Рязани
Ко Дню Победы сотрудники полиции в Рязани провели акцию. На пустой площади Победы они выстроили цифру 75 из своих автомобилей. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+