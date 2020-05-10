Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о возрасте рязанцев, заболевших COVID-19.
Напомним, по состоянию на 11.30 10 мая в регионе коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 1744 человек (1648 + 96).
Среди заболевших 179 детей. Самому маленькому из них – 3 недели. Ещё одному – 1 месяц.
Больше всего заразившихся в возрастной группе от 18 до 45 лет. Таких 635 человек. В возрасте от 46 до 64 лет болеют 594 человека, от 65 до 80 лет – 196 человек. 44 заразившихся старше 80 лет.
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