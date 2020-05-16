Назван возраст рязанцев, заражённых коронавирусом

Оперативная группа правительства обновила информацию о возрасте рязанцев, заражённых коронавирусом.
По состоянию на 11 часов 16 мая COVID-19 в Рязанской области выявлен у 2300 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Таких 829 человек.
Немногим меньше в возрастной группе от 18 до 45 лет. В этом возрасте болеют 820 человек. Детей среди заражённых 230. В возрасте от 65 до 80 лет 265 заражённых, старше 80 лет 70 пациентов.
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