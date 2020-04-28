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Назван самый «заражённый» коронавирусом район Рязани

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Назван самый «заражённый» коронавирусом район Рязани

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Лидером по числу заражённых продолжает оставаться Московский район, где зарегистрировано 175 заболевших.
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Администрация Рязани обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии. 

По состоянию на 13 часов вторника, 28 апреля, в Рязанской области выявлено 840 человек с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. 463 человека живут в Рязани.

Лидером по числу заражённых продолжает оставаться Московский район, где зарегистрировано 175 заболевших. Далее следуют Октябрьский –  116, Железнодорожный – 105 и Советский район – 67 человек.

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