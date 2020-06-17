Назначен прокурор Советского района Рязани

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Прокурором Советского района Рязани назначен Роман Шмельков. Об этом стало известно в среду, 17 июня.

Напомним, ранее прокуратуру Советского района областного центра возглавлял Роман Никонов. Свой пост он покинул в марте 2020 года.

Роман Шмельков 1976 года рождения, уроженец Сасова. Выпускник юридического факультета Рязанского госуниверситета имени Сергея Есенина. С конца 2018 года возглавлял прокуратуру Спасского района Рязанской области. В органах прокуратуры служит более 20 лет.