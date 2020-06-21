Назначен новый директор «Рязаньэнерго»

Новым директором «Рязаньэнерго» стал Сергей Котенев. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.
Руководителя филиала губернатору Николаю Любимову в пятницу, 19 июня, представил генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский.
До назначения в Рязань Котенев возглавлял АО «Тульские городские электрические сети». В ПАО «МРСК Центра» он является также заместителем генерального директора.
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