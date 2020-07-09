Налоговая взыскала с Ефремова деньги за автомобиль, ставший участником ДТП

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Мировой суд Хамовнического района Москвы взыскал с актёра Михаила Ефремова 117 тыс 650 рублей по иску ИФНС №4. Об этом сообщает MASH.

По данным СМИ, такова сумма транспортного налога за автомобиль «Гранд Чероки», который не выплатил вовремя Ефремов. Сообщается, что именно на этой машине артист совершил ДТП.

Напомним, 8 июня, на Смоленской площади в Москве Ефремов врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров. От полученных травм Захаров через некоторое время умер в больнице. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.