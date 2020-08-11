Надежда Штевнина провела совещание по вопросам социальной сферы

11 августа заместитель главы администрации Надежда Штевнина провела рабочее совещание в режиме видеоконференции с руководителями курируемых структурных подразделений. В числе вопросов – подготовка образовательных учреждений к приему детей, организация занятости и досуга несовершеннолетних, а также информация по возврату путевок в летние оздоровительные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Как доложил заместителю главы администрации начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков, рязанские детские сады возобновили свою работу в штатном режиме с 10 августа. Прием воспитанников в группы осуществляется при предоставлении справки из медицинского учреждения. Сотрудники детских садов проходят обязательный медицинский осмотр и тестирование на отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Дмитрий Донсков также отметил, что в период летней оздоровительной кампании свою работу начали 58 лагерей с дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха, открытые на базе общеобразовательных учреждений. Всего в детских организациях отдохнет 1250 юных рязанцев.

Помимо этого, управлением образования и молодежной политики во взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» организованы временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В августе на базе школ №№49, 57, 64, Рязанской городской станции юных натуралистов трудоустроены 70 подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Рабочие места для школьников организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

С 10 августа начался прием документов для получения компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области. Документы принимаются до 30 октября.

На совещании также обсуждалась подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Так, ремонтные работы завершены практически на 80% объектов – это детские сады №№14, 16, 59, 70, 82, 87, 109, 110, 111, 117, 130, 149, 153, 160, 161 и школы №№6, 7, 22, 29, 31, 33, 43, 50, 55, 59, 63, 64, 66, 67, 71. Здесь установлены новые двери, вентиляция, произведен монтаж системы отопления и водоснабжения.

В настоящее время продолжается ремонт в 7 учреждениях. В детском саду №48 ведутся электромонтажные работы. В школах №№40, 57, 70, 75, 77, 79 проводится капитальный и текущий ремонт. Большое внимание уделяется обустройству эвакуационных выходов. Все работы будут завершены к началу учебного года.