Начать строить новый мост через Оку под Рязанью планируют в 2021 году

Строительство моста-дублёра через Оку под Рязанью может начаться уже в 2021 году, если удастся подготовить документацию в кратчайшие сроки. Об этом во вторник, 28 июля, во время совещания заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам Любимова, строительство моста необходимо региону, так как действующий уже не справляется с существующим потоком транспорта. Новый мост позволит пустить транзитный транспорт с трассы М-5 в обход Рязани, что существенно снизит аварийность. Также улучшится экологическая обстановка в Рязани.

Ещё один плюс от возведения этого объекта – развитие жилищного строительства на прилегающих к Рязани территориях. На сайте правительства Рязанской области сообщается, что только на одном участке, в районе посёлка Варские, под перспективную застройку предусмотрено более 300 га.

Николай Любимов сообщил, что на строительство моста через Оку потребуется порядка 12 млрд рублей. Естественно, что Рязанская область самостоятельно его осуществить не сможет. Есть договорённость о выделении средств из федерального бюджета. На 2021-22 году планируется выделить 2,7 млрд рублей. Идут переговоры об увеличении этой суммы.

Пока же, чтобы начать строительство, необходимо не менее полумиллиарда рублей на проведение экономических изысканий и технико-экономическое обоснование проекта, а также на изготовление документации.

Планируется, что протяжённость моста через Оку составит 1 километр. Уже есть договорённости с ООО «Инженерный центр «Мосты и Тоннели» и ПАО «МОСТОТРЕСТ» о помощи на начальном этапе строительства.