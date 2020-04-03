На жителя Рязанской области завели дело из-за неправильного воспитания сына

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На жителя посёлка Сапожок полицейские завели уголовное дело. Мужчина подозревается в избиении и оскорблении 13-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

О том, что 37-летний мужчина неоднократно оскорблял сына, в полицию сообщили местные жители. Установлено, что в последнее время отец  при общении с подростком позволял себе оскорбительные высказывания. Иногда он выливал парню за шиворот недоеденный суп. А когда мужчина выпивал, он распускал руки. Звучали и угрозы убийством.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ. Полицейские рассказали мужчине, что ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет. 

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