На заводе в Рязани рухнул потолок

На территории бывшего завода Центролит на Южном промузле в Рязани в одном из цехов рухнул потолок. Об этом сообщает «Вечерняя Рязань».
По данным издания, ЧП произошло в понедельник, 1 июня. Обрушилась часть потолка между первым и вторым этажом. Журналисты написали, что кусок бетона упал на стоящий внизу станок.
Работники заглянули в окна и увидели, что на втором этаже находится грузовик и экскаватор. Судя по всему, там идёт демонтаж.
Позднее ВР сообщила, что на место приезжали сотрудники МЧС. Они вывели из цеха рабочих, сказав, что находиться там небезопасно. Также есть информация о том, что арендаторы с первого этажа здания подали жалобу в прокуратуру на арендаторов второго этажа.
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