На Южной окружной произошло массовое ДТП

Во вторник, 2 июня, на Южной окружной в Рязани произошло массовое ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в группе ДТП | Аварии | Рязань
В Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в 10.40 на 198 километре трассы М-5 «Урал». 43-летний водитель седельного тягача МАН из Москвы врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen Tiguan под управлением 28-летнего жителя Московской области. После этого врезался в «Ладу Приору», которая, в свою очередь, столкнулась с «Ладой Грантой».
В ДТП получил травмы 30-летний водитель из Рязанской области, ехавший в «Приоре». Мужчину доставили в больницу.
Видео: Дмитрий Баранов
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