На выборах в Рязанскую облдуму обработано более 80% протоколов

В Рязанской области продолжается подсчёт голосов на выборах в областную Думу. На данный момент обработано 80,95% бюллетеней. Данные поступили с 833 УИК из 1029.
«Единая Россия» – 47,67%;
ЛДПР – 11,85%;
КПРФ – 9,08%;
«За правду» – 7,12%;
«Справедливая Россия» – 6,09%;
«Новые люди» – 5,51%;
«Партия пенсионеров» – 5,36%;
«Коммунисты России» – 3,98%;
«Партия роста» – 0,85%;
«Партия прямой демократии» – 0,28%.
Напомним, выборы в Рязанскую областную Думу завершились в воскресенье, 13 сентября, в Единый день голосования.