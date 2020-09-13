На выборах в Рязанскую облдуму обработано более 80% протоколов

В Рязанской области продолжается подсчёт голосов на выборах в областную Думу. На данный момент обработано 80,95% бюллетеней. Данные поступили с 833 УИК из 1029.

«Единая Россия» – 47,67%;

ЛДПР – 11,85%;

КПРФ – 9,08%;

«За правду» – 7,12%;

«Справедливая Россия» – 6,09%;

«Новые люди» – 5,51%;

«Партия пенсионеров» – 5,36%;

«Коммунисты России» – 3,98%;

«Партия роста» – 0,85%;

«Партия прямой демократии» – 0,28%.

Напомним, выборы в Рязанскую областную Думу завершились в воскресенье, 13 сентября, в Единый день голосования.