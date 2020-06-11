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На улице Вокзальной санируют канализационный коллектор

7info 2
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В Рязани проводится санация канализационного коллектора. работы ведутся на участке от улицы Вокзальной до Московского шоссе. Метод навивки позволяет проводить работы на сложных участках без отключения канализационной сети.

Канализационная труба прочищается специальным оборудованием, которое подает воду под давлением на внутреннюю поверхность трубы под видеоконтролем оператора. При работающем коллекторе происходит навивка секции за секцией. С помощью установленного на дне колодца оборудования происходит подача навиваемых колец в коллектор. При выполнении работ часть стоков уже будет проходить по новой трубе. Затем межтрубное пространство затампонируется специальным цементным раствором.

Как сообщает сайт администрации, работы ведутся ночью. Днем проводится санация канализационных участков от одного люка до другого. Процедура будет выполнена на 4 участках.

Работы проводятся под постоянным строительно-техническим контролем ведущих инженеров МП «Водоканал города Рязани».

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