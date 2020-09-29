На улице Пойменной отремонтировали мост через ручей. Активисты демонтировали старую конструкцию и установили новую, более прочную, сообщает пресс-служба администрации.

— По этому мосту жители улицы ежедневно ходят в сторону остановки и обратно. Активисты очистили территорию от поросли, демонтировали старый мостик. Для безопасности пешеходов сварили, установили и покрасили перила с обеих сторон моста. Теперь дорога к остановке стала безопаснее и удобнее, — говорится в сообщении.

Кроме того, местные активисты ежедневно благоустраивают территорию детской площадки, установленной в 2019 году.

Помимо улицы Пойменной изменения коснулись и поселка Строитель. Там на улице Предзаводской активисты высадили цветы и саженцы хвойных растений. А в Приокском ученики школы №40 убрали березовую. рощу на улице Молодцова.

Участники территориального общественного самоуправления «Зеленая роща» покрасили в яркие цвета детскую площадку, а неподалеку установили стенд с информацией обо всех мероприятиях и проектах ТОС.











