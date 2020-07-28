На улице Новослободской в Рязани убрали мусор

Во вторник, 28 июля, воспитанники спортшкол Рязани вышли на уборку города в рамках подготовки празднования 925-летия Рязани. Больше 20 спортсменов и тренеров убрали территорию у дома 12 на улице Новослободской.

В работах были задействованы 4 единицы техники. Всего было вывезено 40 кубометров бытового мусора и древесных отходов, сообщает сайт администрации.

Уборка городских территорий проходит во всех районах города. В ней принимают участие муниципальные предприятия и учреждения, организации всех форм собственности, общественность.