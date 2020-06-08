На улице Фирсова устраняют последствия обвала грунта

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В воскресенье, 7 июня, между домами 14 и 14 корп. 1 на ул. Фирсова просел грунт и обрушился строительный забор.

В понедельник, 8 июня, на место выехал заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров. Вместе с представителями контрольно-аналитического управления он пообщался с застройщиками и местными жителями.

Бурмистров отметил, что последствия обвала грунта сейчас устраняют все ответственные ведомства. Забор перенесли за границы строительной площадки.

«В отношении застройщика будут приняты соответствующие меры воздействия в рамках установленного законодательства», – подчеркнул он.