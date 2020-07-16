На улице Дзержинского в Рязани сбили 16-летнего парня

В среду, 15 июля, в 22.42 в Рязани автомобиль сбил 16-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома №27 на улице Дзержинского. Подростка, находившегося на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил «Фольксваген Пассат» под управлением 33-летнего жителя Рязани.

Юный пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.