На улице Дзержинского в Рязани сбили 16-летнего парня

В среду, 15 июля, в 22.42 в Рязани автомобиль сбил 16-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома №27 на улице Дзержинского. Подростка, находившегося на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил «Фольксваген Пассат» под управлением 33-летнего жителя Рязани.
Юный пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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