На трассе в Михайловском районе произошло смертельное ДТП

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В ночь на субботу, 13 июня, на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в 02.05 на 203-м километре федеральной автодороги. По данным Госавтоинспекции, 27-летний житель Рязани не справился с управление автомобилем Fiat Ducato и выехал на встречку. Там произошло столкновение с фурой Volvo под управлением 40-летнего водителя из Дагестана.

В результате ДТП водитель Fiat Ducato погиб на месте. Проводится проверка.