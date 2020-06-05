На трассе М-5 в Рязани произошло ДТП

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В четверг, 4 июня, на трассе М-5 «Урал» в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 07.30 на 197 километре федеральной автодороги. 61-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем ГАЗ, врезался в стоявший впереди автомобиль «Хонда Цивик» под управлением 25-летнего жителя Рязани.

В результате ДТП рязанцу потребовалась помощь врачей.

По факту аварии проводится проверка.