На территории школы в Касимовском районе найден труп молодого парня

В Касимовском районе на территории Сынтульской школы нашли труп 17-летнего парня. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Тело молодого человека утром в понедельник, 24 августа, обнаружили на спортивной площадке его друзья. Известно, что погибший приехал в гости к бабушке из Московской области.

Накануне гибели парень проводил время вместе с друзьями, после чего компания разошлась. Когда внук не вернулся домой, бабушка подняла тревогу. Друзья пошли искать молодого человека и обнаружили его труп у школы.