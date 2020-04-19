На Старожиловском конезаводе вновь начался пожар

7info

Коронавирус выявлен ещё у 42 рязанцев

Коронавирус ТОП
Ещё у 42 жителей Рязанской области выявлен коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  По состоянию на...
Узнать больше

В Рязани 89-летний пациент с COVID-19 подключён к ИВЛ

Новости Рязани
По состоянию на 16 часов 15 апреля в больницах Рязани находятся на лечении 29 пациентов с COVID-19, один из них ребенок 14...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом больны 9 детей

Коронавирус Рязань
В Рязанской области коронавирусной инфекцией заражены 89 человек. Как сообщает опергруппа регионального правительства, среди заболевших - 9 детей: 2, 4, 8, 11,...
Узнать больше
-

В воскресенье, 19 апреля, в историческом здании Старожиловского конезавода вновь произошёл пожар. Об этом сообщили активисты Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Напомним, ранее активисты уже сообщали о пожаре на конезавода 27 марта. Тогда же они отметили, что таким образом пытаются скрыть кражу кровельного железа. 

Сегодня также загорелось здание скотного двора, которое горело в марте. Вчера же члены ВООПИиК во время обследования обнаружили собранные на лестнице листы оцинкованного железа. Общественники считают, что конезавод вновь подожгли, чтобы скрыть следы кражи.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев просят проявить милосердие и накормить бездомных людей

Новости Рязани
Социальная служба прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» обращается к рязанцам с просьбой проявить милосердие и помочь в благородном деле. В ситуации...
Узнать больше

Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

Новости Рязани
 Сегодня, 19 апреля православные христиане отмечают праздник-праздников – Пасху. Несмотря на пандемию коронавируса, праздничные церковные службы прошли согласно установленным канонам, хотя и без прихожан....
Узнать больше

В Рязанской области на коронавирус проверяют 940 человек

Новости Рязани
По состоянию на 16 часов 19 апреля в Рязанской области зарегистрировано 267 случаев COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

Новости Рязани
 Сегодня, 19 апреля православные христиане отмечают праздник-праздников – Пасху. Несмотря на пандемию коронавируса, праздничные церковные службы прошли согласно установленным канонам, хотя и без прихожан....
Узнать больше

Коронавирус выявлен ещё у 42 рязанцев

Коронавирус ТОП
Ещё у 42 жителей Рязанской области выявлен коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  По состоянию на...
Узнать больше

Ушёл из жизни актёр Рязанского ТЮЗа Борис Курочкин

Культура
В субботу, 18 апреля, скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Георгиевич Курочкин. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев просят проявить милосердие и накормить бездомных людей

Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

В Рязанской области на коронавирус проверяют 940 человек