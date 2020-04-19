На Старожиловском конезаводе вновь начался пожар

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В воскресенье, 19 апреля, в историческом здании Старожиловского конезавода вновь произошёл пожар. Об этом сообщили активисты Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Напомним, ранее активисты уже сообщали о пожаре на конезавода 27 марта. Тогда же они отметили, что таким образом пытаются скрыть кражу кровельного железа.

Сегодня также загорелось здание скотного двора, которое горело в марте. Вчера же члены ВООПИиК во время обследования обнаружили собранные на лестнице листы оцинкованного железа. Общественники считают, что конезавод вновь подожгли, чтобы скрыть следы кражи.