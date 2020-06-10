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На станции в Рыбном произошла утечка серной кислоты

7info
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На железнодорожной станции в Рыбном произошла утечка серной кислоты из цистерны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о ЧП поступила в МЧС во вторник, 9 июня, в 23.50. Цистерна находилась на железнодорожном пути №19 парка А станции Рыбное. После обнаружения утечки, цистерну отцепили от состава и отбуксировали в тупик. Там кислоту перекачали в другую ёмкость.

Сообщается, что никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжал пожарный расчёт.

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