На Скорбященском кладбище ремонтируют памятные знаки

На территории Скорбященского мемориального комплекса отремонтировали памятные знаки и надгробия воинам-героям Великой Отечественной войны.
Реставрируется и памятник «Ленинградцам». Здесь выполняются работы по шпаклевке и окраске фасадов. На звоннице с колоколами памяти идёт ремонт брусчатки.
На всей территории комплекса регулярно проводится санитарная уборка, покраска парапетов и ограждений.
Как сообщает сайт администрации города, все работы по благоустройству будут завершены к 20 июня.
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