На Скорбященском кладбище ремонтируют памятные знаки

-

На территории Скорбященского мемориального комплекса отремонтировали памятные знаки и надгробия воинам-героям Великой Отечественной войны.

Реставрируется и памятник «Ленинградцам». Здесь выполняются работы по шпаклевке и окраске фасадов. На звоннице с колоколами памяти идёт ремонт брусчатки.

На всей территории комплекса регулярно проводится санитарная уборка, покраска парапетов и ограждений.

Как сообщает сайт администрации города, все работы по благоустройству будут завершены к 20 июня.