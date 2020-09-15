На шести улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник, 15 сентября, в Рязани отключили холодную воду во всех районах города. Водоканал сообщил, что на водопроводе проводятся ремонтные работы, из-за этого воды не будет с утра и до самого вечера.

Так, с 9:00 до 17:00 ХВС отключат на улице Новоселов, дома № 31, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35 корп. 1, 35 корп. 2.

С 9.30 до 16.30 воды не будет и в Роще по следующим адресам:

Улица Полетаева, дома № 11, 11 корп. 1, 13 корп. 1; Улица Л. Толстого, дома № 8, 8а, 10, 10 корп. 1; Улица Гоголя, дом № 16а.

Отключение коснется и центрального района Рязани. Так, с 9:30 до 17:00 ХВС не будет в следующих домах:

Улица Горького, дома № 74/64, 76, 78, 78 стр. 1, 80, 86, 90, 94/40, 57, 59, 49, 51 (школа №1); Улица Право-Лыбедская, дома № 35, 35 корп. 2, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 44, 46, 50, 52, 54, 56.