В понедельник, 24 августа, на Ряжском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП. Информация об аварии появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

По словам очевидцев, столкнулись пять автомобилей. Авария случилась напротив АЗС.

Телеканал ТКР, со ссылкой на очевидца, сообщает, что столкнулись 4 автомобиля – ВАЗ-2114, KIA RIO, Renaut DUSTER. Марка ещё одного неизвестна, так как он находится в кювете.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи. Движение по дороге затруднено.

Подробности случившегося устанавливаются.

Фото: Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.