Понедельник, 24 августа, 2020
26.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

На Ряжском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП

7info

В понедельник, 24 августа, на Ряжском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП. Информация об аварии появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

По словам очевидцев, столкнулись пять автомобилей. Авария случилась напротив АЗС. 

Телеканал ТКР, со ссылкой на очевидца, сообщает, что столкнулись 4 автомобиля – ВАЗ-2114, KIA RIO, Renaut DUSTER. Марка ещё одного неизвестна, так как он находится в кювете. 

Реклама

На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи. Движение по дороге затруднено. 

Подробности случившегося устанавливаются. 

Фото: Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом
Следующая статьяВ ДТП в Касимовском районе пострадали две девочки

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Новости Рязани
По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 24 августа в регионе выявлено 6966 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27...
Узнать больше

В ДТП в Касимовском районе пострадали две девочки

Новости Рязани
В результате ДТП в Касимовском районе пострадали две девочки в возрасте 10 и 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по...
Узнать больше

На Ряжском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП

Новости Рязани
В понедельник, 24 августа, на Ряжском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП. Информация об аварии появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

Новости Рязани
Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии.
Узнать больше

В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

Новости Рязани
В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие продукты опасны для собак

Акценты
Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Курс на экспорт

Акценты
Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+