В ближайшие дни аллергикам стоит быть особенно осторожными и по возможности не выходить из дома. На Рязанскую область надвигается облако пыльцы цветущих злаковых растений. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Во вторник, 21 июля, концентрация частиц в воздухе увеличится, а пика уровень аллергена достигнет в субботу, 25 июля.

Спасением для людей, страдающих от аллергии, могут станут осадки, которые и смоют пыльцу.