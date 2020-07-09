На рязанском участке трассы М-5 погиб пешеход

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На трассе М-5 «Урал» в Шацком районе в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в среду, 8 июля, в 22.30 на 350-м километре федеральной автодороги. 45-летний водитель автомобиля «Рено Колеос», двигаясь в сторону Москвы, сбил 48-летнего жителя Самарской области. От полученных травм мужчина скончался на места.

По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода.