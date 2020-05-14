На рязанской АЗС иностранцы торговали контрафактным алкоголем

В Спасском районе сотрудники полиции пресекли торговлю контрафактным алкоголем. Нелегальную торговую точку на АЗС на трассе М-5 устроили двое иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Правоохранители задержали 37-летнего гражданина одной из республик Закавказья и 27-летнего гражданина одной из республик Средней Азии. Оба зарегистрированы в Москве, но в последние месяцы жили в Спасске, где снимали квартиру. Выяснилось также, что мужчины нарушили миграционное законодательство.
Спиртное хранилось в легковых и грузовых автомобилях, припаркованных на территории АЗС. Контрафактный алкоголь задержанные продавали по заниженным ценам проезжающим мимо заправки водителям.
В общей сложности из нескольких машин было изъято более 4 тонн нелегальной продукции. Исследование показало, что этот алкоголь контрафактный.
В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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