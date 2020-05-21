На ремонт участка дороги в Скопинском районе потрачено 140 млн рублей

В Скопинском районе ремонтируют участок дороги Хворощевка — Делехово-Павелец протяженностью 5 км. Работы ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Дорожное полотно расширяется до 7 м, затем будет ресайдинг, после чего укладка асфальтобетона. На ремонт затрачено порядка 140 млн. рублей.
– Работы проводятся в плановом режиме. Планируем завершить в сентябре, – сказал главный инженер Михайловского ДРСУ филиала АО «Рязаньавтодор» Вячеслав Скрипниченко.
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