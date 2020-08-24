На прошлой неделе в Рязани росгвардейцы предотвратили 8 краж

На прошлой неделе росгвардейцы задержали в Рязани восемь человек, попытавшихся вынести без оплаты из сетевых магазинов различные товары.

18 августа в одном из сетевых магазинов на Михайловском шоссе ранее судимая женщина украла продукты. Сотрудники Росгвардии выехали на место и изъяли похищенное. На следующий день наряд вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из гипермаркета, расположенного на Московском шоссе. Здесь ранее судимый рязанец 1980 года рождения похитил одежду и наушники. Похищенное возвращено в магазин.

19 августа из того же гипермаркета трое молодых людей попытались вынести продукты. Сотрудники вневедомственной охраны пресекли нарушение.

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21 августа росгвардейцы выезжали на сообщение о краже, совершенной в магазине на Московском шоссе. Мужчина попытался украсть алкоголь, но сотрудники магазина заметили правонарушителя и остановили его до приезда росгвардейцев.

Ещё четыре раза сотрудники Росгвардии выезжали на сообщения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в гипермаркете в селе Дядьково. Нарушители пытались вынести наушники, кроссовки, а также продукты питания и спиртные напитки.

Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.