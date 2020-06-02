На прошлой неделе в Рязани отремонтировали более 700 кв. м дорог

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог. На прошлой неделе отремонтировали более 700 кв. м. Работы проводились на улицах Соборной, Птицеводов, Новоселов, Крупской, Добролюбова и других.
Ремонт проводится горячим асфальтом. Поврежденный участок отделяется при помощи дорожной фрезы. Затем обрубаются кромки выбоин, производится очищение дефектного сектора от пыли и крошек. Дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывается асфальтобетонная смесь.
При наступлении тепла выбоины начнут заделывать патчером.
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