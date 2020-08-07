На прошлой неделе в Рязани отремонтировали более 1300 метров проводов уличного освещения. Работы проводились на улицах Островского, Новосёлов, Костычева, Юбилейной, Сельских строителей, Станкозаводской и других.

На улицах Островского, Юбилейной и Станкозаводской опилили 18 деревьев, находящихся в охранных зонах воздушных линий электропередач.

На Новосёлов, Костычева, Станкозаводской, Ситниковской, Бирюзова, Молодцова, а также в Лесопарке и в поселке Борки починили фонари. Об этом сообщает сайт администрации города.