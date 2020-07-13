На пожаре в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре на улице Станкозаводской в Рязани поступило в МЧС в понедельник, 13 июля, в 04.29. Горела квартира в панельном 5-этажном жилом доме.

В результате пожара огнём были повреждены постельные принадлежности. Хозяина квартиры спасли, мужчина госпитализирован. Из дома эвакуировали 15 человек.

На место происшествия выезжали 3 пожарные машины и 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.